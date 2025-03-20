İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de CHP'liler tarafından düzenlenen gösterilerde 6 polis memuru yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaylara ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir.

Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler.

Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de düzenlenen eylemde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eylemcilere biber gazı sıkıldığını iddia ederek "İstanbul Valisi Davut Gül, bu alanda bir daha biber gazı görürsem olacakların sorumlusu sen ve İstanbul Emniyet Müdürü olacak" sözlerini kullandı.