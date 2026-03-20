Sosyal medyada sağlık içerikleriyle milyonlara ulaşan Dr. Eric Berg’in paylaştığı son video, kaş dökülmesini tıbbi mercek altına aldı. Dr. Berg, kaşın üçte birlik kısmında meydana gelen dökülmenin, insanların en sık karşılaştığı ancak önem vermediği 'iyot eksikliği' ile doğrudan bağlantılı olabileceğini vurguladı.

'KRALİÇE ANNE BELİRTİSİ'NE DİKKAT

Tıp literatüründe "Hertoghe belirtisi" veya popüler adıyla "Kraliçe Anne belirtisi" olarak tanımlanan bu durum, kaşın şakaklara yakın olan uç kısımlarının dökülmesini ifade ediyor. Sağlık uzmanlarına göre bu belirti, tiroid bezinin yeterli hormon üretemediği durumlarda ortaya çıkıyor.

İYOT SEVİYESİ DÜŞERSE VÜCUT BU ŞEKİLDE ALARM VERİYOR

Tiroid hormonlarının üretimi için gerekli olan temel mineral ise iyottur. Vücutta iyot seviyesi düştüğünde tiroid fonksiyonları yavaşlıyor; bu da saç ve kaş köklerinin büyüme döngüsünü bozarak köklerin erken 'dinlenme' evresine geçmesine neden oluyor. Sonuç olarak kaşlar seyreliyor ve eski gürlüğünü kaybediyor.

Araştırmalar, iyot eksikliğinin dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, kaşlardaki bu değişime yorgunluk, açıklanamayan kilo artışı, cilt kuruluğu ve soğuğa karşı aşırı hassasiyet gibi şikayetler eşlik ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini hatırlatıyor.

Kaşlardaki incelmenin vücudun iç dengesi hakkında önemli bir ipucu olabileceği ve bu durumun dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.