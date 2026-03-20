Ramazan Bayramı’yla birlikte dijital platformlardaki yoğunluk artarken, bu hareketlilik siber dolandırıcılar için fırsata dönüştü. Özellikle online alışveriş ve bağış işlemlerinin yükseldiği bu dönemde kullanıcıların daha savunmasız hale geldiğine dikkat çeken uzmanlar, güvenlik konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. Dijital ortamda yapılan işlemler, dolandırıcılık vakalarının en sık görüldüğü alanlar arasında yer alıyor.

SAHTE SMS VE BAĞIŞ SİTELERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Siber güvenlik uzmanları, vatandaşların telefonlarına gelen kısa mesaj içerisindeki linklere karşı son derece temkinli olması gerektiğini vurguluyor.

Bayramın getirdiği manevi atmosferi suistimal eden suçlular, gerçek yardım kuruluşlarını birebir taklit ederek sahte internet siteleri kuruyor.

Bu tarz tuzaklara düşen binlerce kişi, bağış yapma amacıyla girdikleri platformlarda kredi kartı bilgilerini dolandırıcıların ellerine teslim ediyor. Geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren sahte web siteleri, yasal kurumların adını kullanarak kullanıcıların finansal verilerini ele geçirmeyi başardı.

E-TİCARET SİTELERİNDEKİ CAZİP İNDİRİMLERE DİKKAT

Bayram döneminde artan alışveriş hareketliliğini fırsata çeviren dolandırıcılar, sahte kampanyalar ve gerçek dışı indirimlerle tüketicileri hedef alıyor. Güvenilir marka ve kurumları taklit eden e-posta ve SMS’lerle kullanıcıları zararlı sitelere yönlendiren siber saldırganlar, özellikle banka adıyla gönderilen içerikler üzerinden kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeyi amaçlıyor.

DİJİTAL GÜVENLİK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

E-posta ile gelen cazip tekliflerde yer alan bağlantılara tıklamadan önce mutlaka doğrulama yapılması gerektiği belirtilirken, güvenli erişim için sitelere doğrudan resmi adreslerinden girilmesi öneriliyor. Online alışverişlerde harcama limiti belirlenebilen kartlar ya da sanal kart kullanımı tavsiye edilirken, bu kartlarda yüksek bakiye bulundurulmamasının olası riskleri azaltacağı vurgulanıyor. Ayrıca alışveriş yapılacak platformların URL’lerinin dikkatle kontrol edilmesi, şüpheli yönlendirmelerde teklifin ana site üzerinden teyit edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, kimlik avı saldırılarına karşı cihazlarda davranış tabanlı güvenlik ve anti-phishing sistemlerinin aktif tutulmasının kişisel verilerin korunmasında önemli rol oynadığını belirtiyor.

ŞİFRELERİNİZİ GÜVENDE TUTUN

Aynı şifreyi birden fazla platformda kullanmaktan kaçınılması gerektiği vurgulanırken, tek bir parolanın ele geçirilmesinin tüm hesapları riske atabileceğine dikkat çekiliyor. Güçlü ve farklı şifreler oluşturmakta zorlanan kullanıcılar için güvenilir şifre yöneticisi uygulamaları önerilirken, ödeme işlemlerinde 3D Secure sistemine sahip sitelerin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca alışveriş yapılacak platformların SSL veya SET gibi güvenlik sertifikalarına sahip olup olmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor. Uzmanlar, kaynağı belirsiz SMS’lerdeki bağlantılara tıklanmaması ve şüpheli aramalara karşı dikkatli olunarak bu numaraların engellenmesi gerektiğini ifade ediyor.