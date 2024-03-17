İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da Altın Kaçakçılığına yönelik düzenlenen “AYAR-2” operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 Kg Yabancı Menşeli Kaçak Külçe Altın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız!" ifadelerine yer vererek operasyonu şu şekilde anlattı:

Van’da Altın Kaçakçılığına yönelik düzenlenen “AYAR-2” operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 Kg Yabancı Menşeli Kaçak Külçe Altın ele geçirildi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 Milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu. Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız. Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde; Her biri 1 kg ağırlığında olan 24 AYAR 88 adet kaçak altın ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!