Kocaeli'de yapılan denetimlerde ruhsatsız mekanda tombala oynatıldığı tespit edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 4 bin 350 TL'ye el konuldu. Kumar oynayan 7 kişiye toplam 81 bin 228 TL ceza uygulandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekipleri, 'Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçunun önlenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerini denetledi. Yapılan kontrollerde, S.Ş. isimli şahsın ruhsatsız şekilde umuma açık yere dönüştürülen mekanda tombala oynattığı tespit edildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynanan 4 bin 350 TL'ye el konuldu. Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye ise toplam 81 bin 228 TL idari para cezası kesildi.