Riskli yapıların tespit edilerek güncel deprem yönetmeliklerine uygun şekilde dönüşüm sürecinin işletilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yapı güvenliği ertelenemez bir kamusal sorumluluktur” denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İnegöl Atatürk Bulvarı ve çevresinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının genişlemesini, kentimizin deprem güvenliği açısından son derece önemli ve gerekli bir adım olarak değerlendiriyoruz.



İnşaat Mühendisleri Odası İnegöl Temsilciliği olarak; özellikle eski yapı stokunun yoğun olduğu kent merkezlerinde, mevcut yapıların deprem performanslarının bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi, riskli yapıların tespiti ve güncel deprem yönetmeliklerine uygun yapılaşmanın sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurguluyoruz. Ülkemizin deprem gerçeği dikkate alındığında, yapı güvenliğinin ertelenemez bir kamusal sorumluluk olduğu açıktır.





Son dönemde vatandaşlarımızdan, oturdukları yapıların taşıyıcı sistem güvenliği ve deprem dayanımı konusunda inceleme yapılmasına yönelik artan talepleri son derece önemli ve sevindirici buluyor; bu talepleri teknik açıdan desteklediğimizi ifade ediyoruz. Yapıların mühendislik hizmeti almış olması tek başına yeterli olmayıp, mevcut yapıların performans analizlerinin yapılması ve gerekli güçlendirme ya da dönüşüm kararlarının bilimsel veriler ışığında alınması gerekmektedir. Bununla birlikte yapılan incelemelerde ve vatandaşlarımızdan gelen başvurularda, özellikle zemin katta bulunan betonarme kolonlarda korozyona bağlı donatı kesit kaybı ve buna bağlı çatlak oluşumlarının yapıların taşıyıcı sistem güvenliğini ciddi şekilde zayıflattığı gözlemlenmektedir. Bu tür hasarların zamanında tespit edilmemesi durumunda yapı performansının önemli ölçüde düşeceğini ve deprem etkileri altında ağır sonuçlar doğurabileceğini önemle hatırlatıyoruz.





Kentsel dönüşüm süreçlerinin; zemin özellikleri, yapı davranışı, malzeme dayanımı, taşıyıcı sistem performansı ve deprem etkileri dikkate alınarak, şeffaf, denetlenebilir ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.



Öte yandan, İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen Turgutalp Mahallesi kentsel dönüşüm uygulamasının ve Alanyurt bölgesinde yaklaşık 90 hektarlık alanda planlanan kentsel dönüşüm projesinin, kentimizin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi sürecine önemli katkılar sunduğunu değerlendiriyoruz. Farklı bölgelerde eş zamanlı olarak yürütülen bu dönüşüm çalışmalarının, güvenli yapılaşma bilincinin yaygınlaşması ve sağlıklı kentleşmenin sağlanması açısından son derece kıymetli olduğunu ifade ediyoruz.





Ayrıca ülke genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İnegöl’de inşa edilmesi planlanan yaklaşık 4 bin konutun da, sağlıklı, güvenli ve planlı yapılaşmanın yaygınlaşmasına katkı sağlayarak kentsel dönüşüm sürecini destekleyeceğini değerlendiriyoruz.



Can ve mal güvenliğinin sağlanması, afet risklerinin azaltılması ve dirençli kentlerin oluşturulması adına yürütülen tüm bilimsel ve teknik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."