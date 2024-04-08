İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin yeni detayları aktardı.

Yerlikaya, 7 Nisan pazar günü 24 saatlik sürede 572 trafik kazası meydana geldiği vurgulayarak 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve toplam 1966 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Bayram tatilinin 2. günü 7 Nisan 2024 Pazar tarihinde 24 saatlik sürede:

572 trafik kazası meydana geldi.

408 bin 796 araç denetlendi.

19 bin 488 araca hız ve radar işlemi,

33 bin 145 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 2 gününde ( Cumartesi ve Pazar) maalesef toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 1966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım, Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.