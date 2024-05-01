Mobilya sanayiinde geceyi alevler aydınlattı

İnegöl Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 01.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Güverte sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin 2. Katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede işyerini sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bir saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. İşyerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Editör: Seher Yaşa