Bursa'da bugün sabah saatlerinde termometreler 13 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışlı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 20 derece seviyelerinde ölçülecek.

Ayrıca yağış geçişleri bugünden itibaren hafta sonuna kadar aralıklarla devam edecek

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 13 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde 19 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Ayrıca gün içerisinde sağanak yağış olacağı belirtildi.