Bakan Yerlikaya, "Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca %1’lik artış, ölümlü kaza riskini %4 oranında artırmaktadır." şeklinde uyarıda bulunarak, aşırı hızın trafik kazalarına yol açan en önemli sebeplerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, hem mobil radar araçlarıyla hem de elektronik denetleme sistemleriyle gece ve gündüz hız denetimlerinin devam ettiğini ifade etti.

Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin." diyerek, vatandaşları güvenli sürüş konusunda uyardı.