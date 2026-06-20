Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı merak konusu olurken, yatırımcıların da bir numaralı gündemi konumunda. Yatırımcılar hem ons altındaki hareketleri hem de iç piyasadaki fiyatlamaları yakından takip ediyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik riskler altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

'4 BİN DOLAR' SEVİYESİ KRİTİK

Uzmanlar, altın fiyatlarında kısa vadeli kâr satışlarının görülebileceğini ancak küresel ekonomideki belirsizlikler ve merkez bankalarının rezerv talebinin değerli metali desteklemeyi sürdürdüğünü belirtiyor. Özellikle ons altının 4 bin doların üzerinde kalması, yukarı yönlü beklentilerin korunmasına neden oluyor.

7 BANKANIN 2026 SONU ALTIN TAHMİNİ

Peki dünyaca ünlü bankaların 2026 sonu altın tahmini ne? Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, Citi ve Bank of America gibi bankalar altına karşı oldukça iyimser.

İşte dev bankaların yıl sonu tahminleri..

Goldman Sachs: 4.900 dolar

Citi: 5 bin dolar

Morgan Stanley: 5.200 dolar

UBS: 5.500 dolar Bank of America: 6 bin dolar