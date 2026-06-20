Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Çırpan Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. S.T. isimli şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada 40,8 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 700 lira nakit para ile 1 adet havalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda S.T., A.E. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda da önemli sonuçlar elde edildi. Hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ. ile yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatılırken, Bursa polisinin uyuşturucu ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi.