Adalet Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalıştığı Ceza Yargı Paketi’ni tamamladı. Hazırlanan yeni infaz düzenlemesiyle yaklaşık 55 bin hükümlünün tahliye edilmesinin önü açılıyor. Yasal düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmeden önce gündeme alınması bekleniyor.

Ceza Yargı Paketi'nde yer alan taslağa göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ve halen cezaevinde hükümlü bulunanlar, 3 yıl erken denetimli serbestlik hakkından yararlanabilecek. Aynı zamanda mükerrer suçlardan dolayı cezaevinde bulunan hükümlüler için de düzenleme geliyor. Bu kişilerin cezalarının tamamını (4/4) çektikleri durumda tahliye yolu açılıyor.

Cumhurbaşkanı'na Sunulacak, Ardından Meclis’e Gidecek

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı çalışmanın bu hafta Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanıyor. Onayın ardından teklif, milletvekillerinin imzasına açılarak TBMM gündemine taşınacak.

Hasta Mahkûmlar Gündemde, Terör Hükümlüleri Hariç

Paket içerisinde yer alan bir diğer başlık ise hasta tutuklularla ilgili düzenleme oldu. Ancak terör suçlarından hüküm giyenler bu kapsama alınmayacak. Cuma günü DEM Parti heyetiyle yapılacak görüşmede, özellikle hasta terör hükümlülerinin durumu da Adli Tıp üzerinden değerlendirmeye alınabilir.

Cezaevlerinde Kapasite Aşıldı

Türkiye genelinde cezaevlerinin kapasitesi 300 bin kişi ile sınırlıyken, şu an cezaevlerinde yaklaşık 403 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Kapasitenin 103 bin kişi üzerinde olması, tahliye düzenlemesini daha da acil hale getiriyor.