Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından Kilim Mobilya'nın bir reklamına yönelik yapılan haksız ve yanıltıcı olduğu şikayetini inceledi.

Şirketin internet sitesinde yayınlanan reklama göre, koltuk takımı 40 bin 361 TL olan orijinal fiyatından 30 bin 495 TL'ye satılacağı belirtilmişti. Ancak yapılan incelemeler, ürünün hiç bir zaman 40 bin 361 TL'den satılmadığını ve reklamda yer alan 'indirimli fiyatın' gerçek bir indirimi yansıtmadığını ortaya koydu.

'En düşük fiyat' olduğunu kanıtlayamadı

Reklamda ayrıca, kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihleri ile stok bilgisi belirtilmemişti. Ayrıca, üzeri çizili 40 bin 361 TL'lik fiyatın, reklam tarihinden önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olduğu da kanıtlanamadı.

Bu bulgular sonucunda firmaya, ilgili maddelere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 550 bin 059 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, ilgili reklamın yayından kaldırılmasına karar verildi.