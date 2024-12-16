Resmi Gazete'de yayımlanan ve yapı denetimi ile ilgili yapılan yasal değişiklikler, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri yürüten firmalar ve yatırımcılar için önemli avantajlar sunuyor. Yapı denetimi bedellerinin GES projeleri için diğer yapı türlerine göre daha uygun hale gelmesi, projelerin planlama ve uygulama aşamalarında zaman ve kaynak tasarrufu sağlayarak süreçlerin hızlanmasına olanak tanıyacak.

“Sektör Daha Dinamik Hale Gelecek” Düzenlemenin sektör için önemini değerlendiren ve yenilenebilir enerji alanındaki hedeflere ulaşılmasında çok önemli olduğunu vurgulayan Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Kanundaki yenilikler, sadece maliyet avantajı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda proje süreçlerinin daha hızlı ilerlemesini mümkün kılıyor. Bu da yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir adım. Maliyetlerin düşmesi ve idari süreçlerin sadeleştirilmesi, yatırımcıları cesaretlendirecek önemli bir gelişmedir. Yatırımcıların karşı karşıya olduğu yüksek harcamaların daha erişilebilir seviyelere çekilmesi, sektörün çok daha dinamik hale gelmesini sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Teşvik edici düzenlemeler artırılmalı” GES projelerinin enerji üretimine olan katkısı dolayısıyla kanunda yer alan teşvik edici düzenlemelerin yatırımcıları yeni projelere yönlendireceğine değinen Şahintaş, “Yapı denetim süreçlerinde getirilen kolaylıklar ve masraf avantajları, projelerin hem daha az maliyetle tamamlanmasını hem de daha kısa sürede devreye alınmasını sağlayacak. Bu da enerji sektöründe rekabeti artıracaktır. Tek Enerji olarak, bu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. 2015’ten bu yana sektörde edindiğimiz deneyimle, vizyoner projeler geliştiriyoruz. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu projelerle, sürdürülebilir enerji dönüşümünü desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.