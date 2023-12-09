Ekonomide 3 senelik yol haritasının belirlendiği OVP ilk sinyallerini verirken kredi kartı harcamalarıyla kredi sınırlamalarıyla alakalı yeni önlemler getiriliyor. Bu uygulamaya göre, kredi kartının ödenmemiş bakiyesinin azaltılmasının amaçlandığı ve taksit sayıları da sınırlama geleceği belirtildi.

Dün NTV kanalında Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yanında ekonomi gündemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kredi ve kredi kartlarına dair yeni önlemler alınacağının sinyallerini verdi.

Kredi kartı ile alakalı limit artış sınırı

Bakan Mehmet Şimşek, kredi kartı harcamalarının kredi hacminin %140’ı kadar artığını söyleyerek, bu kadar yüksek seyreden kredi hacmiyle enflasyonun ve cari açığın kontrol altına alınamayacağını söyledi. Bundan dolayı da taksit sayıları sınırlanabilir dedi. Ayrıca kredi kartları ile ilgili limit artışına sinir getirilmesi beklenmektedir.

Geçtiğimiz ay BDDK ev kredilerinde ikinci ve sonrası konutlar için sınırlama gelmişti. Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamadan sonra kredilere miktarsal olarak sınırlama geleceği tahmin ediliyor.