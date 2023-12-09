Süleyman Soylu’nun dayısının eşi vefat etti. Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yengesi Havva Reis için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Bakan Soylu’nun çok kıymetli yengesi vefat etti. Cenaze törenine birçok kişi katıldı.

Düzenlenen cenaze töreninde, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Valisi Orhan Tavlı, Soylu’yu yanlız bırakmadılar. Öğle namazına müteakiben, Darboğaz Mahallesi’nde, Havva Reis’in cenaze töreni düzenlendi. Ardından Reis aynı mahallede bulunan aile mezarlığına defni gerçekleştirildi.

Başkan Mustafa Demir taziye paylaşımı yaptı

Reis’in defin işlemi yapıldıktan sonra, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir taziye mesajı paylaştı. Başkan Demir paylaşımında “Eski dönem İçişleri Bakanı şuan ki İstanbul Milletvekilimiz Süleyman Soylu, dayısının eşi çok kıymetli Havva Reis’i kaybetmiştir. Bakanımıza ve ailesine sabırlar ve baş sağlığı, yengesi Havva Reis için ise Allah’tan rahmet diliyoruz. Son yolculuğuna eşlik ettiğimiz kıymetli Havva Reis’in makamı âli, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.