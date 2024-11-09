Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Balıkesir Vizyon 2050: Toplumsal Kalkınma ve Mekânsal Gelişme Stratejisi Belgesi” çalışmalarını başlattı. İş dünyasından bilim insanlarına, sektör temsilcilerinden meslek odalarına kadar alanında uzman akademisyenleri ve şehir paydaşlarını bir masa etrafında toplayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’i 2050’ye hazırlıyor” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı (BAPKA) öncülüğünde gerçekleşen “Balıkesir Vizyon 2050: Toplumsal Kalkınma ve Mekânsal Gelişme Stratejisi Belgesi” çalıştayı şehir paydaşlarını bir araya getirdi. Balıkesir’in mevcut durumdaki sorunlarının ve potansiyelinin değerlendirildiği çalıştayda şehrin geleceğine yönelik öngörüler ve gerekli mekânsal gelişme stratejileri ele alındı. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde düzenlenen çalıştayda alanında uzman akademisyenler, bilim insanları, uzmanlar, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri, meslek odaları, sanayi ve ticaret odası temsilcileri Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı’nda bir araya geldi.

Üç oturumda gerçekleşen programda son oturumda her masanın özeti katılımcılar tarafından sunuldu. Ortak akıl ve kolektif bir çalışmayla gerçekleşen program, Balıkesir’in 2025 vizyonuna ışık tutacak.

Arama Çalıştayı formatında düzenlenen toplantıda Balıkesir’in yanı sıra diğer illerden de 300’ün üzerinde bilim insanı yer aldı. Paydaş toplantılarıyla devam edecek olan çalıştayda belirli temalar üzerinden Balıkesir’in ihtiyaçları ve gelecek stratejileri masaya yatırıldı.

11 Ana başlık tartışmaya açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı (BAPKA) öncülüğünde gerçekleşen çalıştayda 11 tema üzerinde fikir paylaşımları yapıldı. Şehrin öncelikli meseleleri, hedefleri ve gelecekte karşılaşması muhtemel sorunları irdeleyen katılımcılar; “Kırsal Alan Planlaması ve Tarımsal Yapı”, “Kentsel Planlama, Afet ve Risk Yönetimi, Dayanıklı Planlama, Konut ve Kentsel Dönüşüm”, “Ekonomik Yapı (Turizm, Sanayi, Ticaret, Hizmetler)” ve “İşgücü Yapısı ve Çalışma Yaşamı” temalarını incelediler.

“Ulaşım Planlama”, “Kentsel Teknik Altyapı”, ”Sosyal Politikalar ve Sosyal Hizmetler”, “Demografik Yapı ve Toplumsal Yaşam” temalarıyla halkın ihtiyaçlarını ve ihtiyaçlarını tespit eden katılımcılar şehir vizyonunu belirlemek için ortak çalışma yürüttü. Ayrıca çalıştayda “İklim Krizi, Ekoloji ve Yeşil Sistemler”, “Kültürel Miras ve Kent Kimliği” ve “Kamusal Mekânlar ve Kıyı Alanları” temalarında görüşmeler de yapıldı. Balıkesir’in 2050 vizyonunu belirlemek için ortak katılımla gerçekleşen toplantıların çok değerli olduğunu belirten Akın, şehrin geleceğinin konuşulduğu bu toplantıların farklı konularda ve formatlarda süreceğini aktardı. “Kentimizin geleceğini biz hep birlikte planlayacağız” diyen Akın, şehirlerin büyümesinde ve gelişmesinde planlamanın önemine dikkat çekti.

“Geleceği planlıyoruz”

Balıkesir’de hep kısa vadeli ve temel ihtiyaçlara odaklı çalışmalar yürütülmesinden dolayı Balıkesir’in vizyonunu ortaya koyacak bir noktaya gelinemediğini ifade eden Akın, şunları söyledi: “Şimdi biz, eskiye bakmadan ileriyi planlıyoruz. Ve vizyon 2050’yi sizlerle birlikte planlıyoruz. Günümüzde de yerel yönetimler artık sadece altyapı, kanalizasyon, yol, su gibi ihtiyaçlar yapay ihtiyaçları gideren kurumlardan daha fazlasını ifade ediyor. Artık kent yönetimleri ulusal ve küresel konularda da vizyon ve örnekler ortaya koyuyor. Ve uygulamalarla da bunu hayata geçiriyor. Geleceğimizi planlayarak, geleceğe dair bir vizyon ortaya koyarak kentlerimizi yaşanabilir bir kent haline getirebiliriz” diye konuştu.

Katılımcı ve planlı belediyecilik

Kentin vizyonunu belirlerken şehirde yaşayanların da söz sahibi olduğu ortak katılımı benimsediklerinin altını çizen Akın, “Balıkesir’imizde birlikte hareket ediyoruz. Ortak aklı Balıkesir’de yaşayan hemşerilerimin fikirleri ve önerileriyle de zenginleştiriyoruz. ilk iş, BAPKA’yı kurduk. Elimizdeki bu cevherin yani Balıkesir’imizin farkındayız. Ama daha fazla kişinin de farkında olmasını sağlamamız gerekiyor. Balıkesir, turizmden tarıma, doğal kültürden gastronomisine kadar bütün güzelliklerin bir arada bulunduğu bir kent. Bunu dünyayla da paylaşmamız lazım. Balıkesir’imizi birçok alanda merkez haline getirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Balıkesir çekim merkezi olacak”

Balıkesir’i tarımda, hayvancılıkta, turizmde, sosyal etkinliklerde ve sporda bir çekim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyleyen Akın, “Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansımız, Balıkesir için gece gündüz demeden veri odaklı çalışmalar yapıyor. Bu kurumumuzun, sizlerle birlikte çalışarak kentimiz için, aklın ve bilimin ışığında çözüm önerileri üretmesi, projeler geliştirmesi ve kentimizi hedeflediğimiz noktaya taşımak için bizim için büyük bir yol. Aslında bu yol, bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti. Biz onun emanetine sahip çıkmak için emanetin bizde diyerek çalışıyoruz. Ve teslim aldığımız emaneti çok daha yukarıya taşıyıp Türkiye’ye örnek olmak için mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başlangıç olacak

Hazırlığına başlanan Toplumsal Kalkınma ve Mekânsal Gelişme Strateji Belgesi’nin kentin geleceğindeki belirsizliği ortadan kaldıracağını, krizler karşısında dirençli ve dayanıklı bir kent olması noktasında başlangıç olacağını belirten Akın, “Bu çalışmayı tamamladığımızda Balıkesir için bambaşka bir geleceği hep birlikte konuşacağız. Ne yaptığını bilen bir yönetimle yan yana olduğunuzu göreceksiniz. Tüm bu çalışmalar sonunda da hepimizin ortak hayali ortaya çıkacak. Hayallerimiz doğrultusunda geleceğin Balıkesir’ini daha dayanıklı, daha katılımcı ve en önemlisi çok daha demokratik bir noktaya hep birlikte taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşümden iş gücüne tüm sorunlar ele alındı

“Mekânsal Olarak Dayanıklı Kent, Afet ve Risk Yönetimi” teması hakkında konuşan Yüksek Şehir Plancısı Özcan Biçer “Etkin afet yönetimi için planlama çalışmalarının başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem dirençli kent inşa etme çalışmalarının bir an önce başlatılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.