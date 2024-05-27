Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 10’u çocuk 33 düzensiz göçmen Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollardan geçmek isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-28, KB-111) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Durdurulan 10’u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı.