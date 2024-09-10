Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BTT AŞ, Aylık Abonman Akıllı BALKART Uygulamasıyla öğrencilere daha uygun fiyatla daha çok biniş yapabilme imkânı sağlıyor. Öğrenciler, 3 tip olarak hazırlanan tarifelerden istediğini alarak 30 gün boyunca kullanabiliyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarına ulaşım sağlamak için toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilerin yüzü, öğrenci dostu abonman tarifelerle gülüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ (BTT) Aylık Abonman Akıllı BALKART Uygulaması için öğrenciler, ekstra kart ücreti ödemeden ellerindeki mevcut Akıllı BALKART’ı ile beraber il geneli Akıllı BALKART Yükleme ve Satış Merkezlerinden abonman biniş adedi yükleyerek toplu taşıma araçlarından daha uygun bir tarifeyle yararlanabiliyor. 3 tip olan olarak ayrılan abonman tarifelerinin tamamında; BTT araçlarında 75 dakika içinde yapılan ikinci binişlerde aktarma ücreti alınmayacak abonmanların ise; yüklenme gününden itibaren 30 gün kullanım süresi olacak. Ayrıca biniş hakkı biten kartlarda kullanım süresi beklemeden yenileme yapılabilecek.

Aylık 50 biniş 300 liradan öğrencilere sunulacak. 30 gün boyunca şehir içi otobüs ve kampüs hattında 50 biniş, Merkez Taksi dolmuş ve Minibüs hattında 25 biniş yapma imkânı sağlanacak. Şehir içi otobüs hatlarında 3 TL indirim, şehir içi minibüs, taksi-dolmuş 0,50 TL indirim, Kampüs hatlarında 3 TL indirim, şehir içi otobüs ve Kampüs hatlarında aktarma fırsatı olacak.

Aylık 80 biniş 480 liradan sunulacak. 30 gün boyunca şehir içi otobüs ve Kampüs hattında 80 biniş, merkez taksi dolmuş ve minibüs hattında 40 biniş yapma imkânı sağlanacak. Şehir içi otobüs hatlarında 3 TL indirim, şehir içi minibüs, taksi-dolmuş 0,50 TL indirim, Kampüs hatlarında 3 TL indirim, şehir içi otobüs ve Kampüs hatlarında aktarma fırsatı olacak.

Aylık 100 biniş 575 liradan satılıyor.. 30 gün boyunca şehir içi otobüs ve Kampüs hattında 100 biniş, merkez taksi dolmuş ve minibüs hattında 50 biniş yapma imkânı sağlanacak. Şehir içi otobüs hatlarında 3,25 TL indirim, şehir içi minibüs, taksi-dolmuş 1 TL indirim, Kampüs hatlarında 3,25 TL indirim, Şehir içi otobüs ve Kampüs hatlarında aktarma fırsatı olacak.

Öte yandan bu hizmetin Bursa’da öğrencilere 200 biniş olarak 340 liradan sunulduğu öğrenildi.