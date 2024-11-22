Balıkesir Üniversitesi ile Özbekistan Gülistan Devlet Üniversitesi arasındaki uluslararası arası iş birliği anlaşması kapsamında Balıkesir Üniversitesinde bulunan Özbekistan Gülistan Devlet Üniversitesi akademisyenleri, akademik çalışmalarını tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Sertifikalarını Rektör Oğurlu’dan aldılar

Gülistan Devlet Üniversitesi akademisyenleri için Rektörlük Senato Salonunda sertifika töreni düzenlendi. Törene; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Aslan, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Göksal Özbalta, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin, İİBF Dekanı Prof. Dr. Suat Kara, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selvihan Kılıç Ateş, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Halil Küçükler, Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seda Şahin, TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Dr. Nazmi Şen, Genel Sekreter Yemliha Yanar, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Durak ve Enes Bilgon katıldı.

Güçlü ve örnek bir iş birliği

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Türkçe ve Özbekçe yaptığı konuşmada iki üniversite arasındaki uluslararası akademik iş birlikleri çalışmaları kapsamında Özbekistan’dan gelen konukları Balıkesir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuk akademisyenlere sertifikalarını takdim etti. Balıkesir Üniversitesi ve Özbekistan Gülistan Devlet Üniversitesinin gerek akademik, gerek sosyal ve kültürel olmak üzere güçlü ve örnek bir iş birliğini hayata geçirdiklerini dile getiren Rektör Oğurlu gelecekte bu iş birliğini daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti. İki üniversite arasındaki güçlü bağın; bilimsel araştırmalar, öğrenci ve akademisyen değişimi gibi birçok alanda yeni fırsatlar oluşturacağına inandığını ifade eden Oğurlu, bu ortaklığın hem Balıkesir Üniversitesi hem de Gülistan Devlet Üniversitesi için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Balıkesir Üniversitesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden misafir akademisyenler de ev sahipliği ve kurumlar arası geleceğe dönük ortak çalışmalara katkıları dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya teşekkür etti.

Eğitim, uygulama ve teknik gezi programları bir arada

Özbekistanlı akademisyenler düzenlenen bir haftalık program kapsamında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Balıkesir Meslek Yüksekokulunda BAÜN akademisyenlerinin rehberliğindeki eğitimlere katılırken, uygulama alanlarında da incelemelere bulundu. BAÜN Teknokent, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜBTAM) Simulasyon Merkezi ile Balıkesir’deki sanayi kuruluşlarını da teknik geziler kapsamında ziyaret eden Gülistan Devlet Üniversitesi akademisyenleri yetkililerden bilgi aldı. Konuk akademisyenler Balıkesir Üniversitesinde çeşitli konferans ve eğitim seminerlerine de katılırken, sosyal programları kapsamında da Balıkesir’i ziyaret etti.