Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Polis ekipleri aramalarda 8 silah ve bu silahlara ait 17 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet fişek ve 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.