Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Onbinlerce takım kurdu genç kardeşlerimiz. Sadece takım kurmakla kalmıyorlar. Sonrasında kendi girişimlerini kuruyorlar. Next Sosyal bunlardan bir tanesi ve dünyaya damgasını vuracak. Aynen SİHA’larımızda olduğu gibi bir yandan bizi bağımsız kılarken, bir yandan da müreffeh olmamızı sağlayacak eserleri geliştirecekler. Sadece Türkiye için değil, tüm dost, gönül coğrafyaları için bunu yapacaklar" dedi.

TEKNOFEST 2025 çerçevesinde Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı öncülüğünde Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın 2. etabı, 2-3 Ağustos tarihlerinde Yalova Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi. TEKNOFEST KKTC’deki ilk etabı başarıyla tamamlayan 13 farklı ilden 21 bireysel pilotun katıldığı yarışmanın finaline katılan Selçuk Bayraktar, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Burada konuşan Bayraktar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul Tersanesi’nde TEKNOFEST Mavi Vatan’ı ve 17-21 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST’i gerçekleştireceklerini belirterek, etkinliklere tüm vatandaşları davet etti. Bayraktar, ardından Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile birlikte yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Etkinlik sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, birçok yarışmacının kendi dronlarını tasarlayarak mücadele etmesinin önemine değindi. Teknolojinin her kolunda gençlerin çalışmalarını gerçekleştiğini söyleyen Bayraktar, "Bunlardan bir tanesi de dünyada iletişimde çok önemli olan ülkelerin neredeyse varlık meselesi haline gelmiş sosyal medya geliştirdiler. Şimdi gösterdikleri başarıyı oradan paylaşacaklar. Hatta etkileşimlerimizi oradan yapacağız. TEKNOFEST kuşağı 2018 yılından beri büyük bir coşkuyla, büyük bir şarj istasyonu gibi, büyük bir dip dalgası gibi geldi ve dost, kardeş coğrafyalara dahi taşmaya başladı. 56 farklı alanda yarışmamız var. Teknolojinin her kolunda, sadece savunma sanayisinde değil. Savunma sanayi artık çok ufak bir kısmını oluşturuyor. Kanserin tedavisinden yapay zekaya tutun da insanlık yararına teknolojilerden, robotaksiden enerji teknolojilerine kadar, bunun yanında roket yarışmalarına kadar çok geniş yelpazede büyük bir coşkuyla, ilgiyle TEKNOFEST yarışmaları devam ediyor. Bu yıl 1.2 milyona yakın yarışma başvurusu oldu. Onbinlerce takım kurdu genç kardeşlerimiz. Sadece takım kurmakla kalmıyorlar. Sonrasında kendi girişimlerini kuruyorlar. Next Sosyal bunlardan bir tanesi ve dünyaya damgasını vuracak. Aynen SİHA’larımızda olduğu gibi bir yandan bizi bağımsız kılarken, bir yandan da müreffeh olmamızı sağlayacak eserleri geliştirecekler. Sadece Türkiye için değil, tüm dost, gönül coğrafyaları için bunu yapacaklar. Ben teknolojinin şampiyonlarına, bu ülkenin bir mühendis evladı olarak yürekten şükranlarımı iletiyorum. Bunun yanında burada emeği geçen Yalova Valiliğimize, milletvekillerimize, şampiyonlarımızın burada başarılarını kutlamak için emeğini esirgemeyen tüm gönüllerimize yürekten şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Vali Kaya ise, yarışmayı Yalova’da yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "İnşallah bu yapılan yarışmalarla birlikte Yalova’mız hem teknolojide hem sanayide hem de hizmet sektöründe daha ileri noktalara gelecek. Özellikle biz sanayileşmede katma değeri yüksek teknoloji üretebileceğimiz alanlara yönelmek istiyoruz. Bu da bize bir ilham oldu. Gençlerimizin başarılarıyla gurur duyduk. Sadece yarışmaya katılmakla kalmadı gençlerimiz, dron üretimiyle aslında dünyaya örnek oluyor. Biz T3 Vakfımızın yaptığı bütün çalışmalarla gurur duyuyoruz. Bu etkinliği de Yalova’da misafir etmekten çok mutluluk duyuyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş de TEKNOFEST’in önemli yarışmalarından birine Yalova’nın ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Teknoloji hamlesi önemli bir ruh bizim için. Bir var oluş, yaşam biçimi. Gençlerle bunun geleceğe taşınmasından da son derece mutluyuz" ifadesini kullandı.

Öte yandan yarışmada birinciliği elde eden milli sporcu Hüseyin Ablak, Türkiye’yi World Drone Cup’ta temsil edecek.