Balıkesir’de jandarma ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ilişkisi bulunduğu tespit edilen 4 kişi yakaladı.

(Özel) Kaçak kata bebekli direniş... (Özel) Kaçak kata bebekli direniş...

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütleri ile irtibatlı olan şahısların faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarati çalışmalar neticesinde Balıkesir’in İvrindi İlçesi Kayapa kırsal mahallesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatı olan 4 şüpheli tespit etti. Jandarma ekipleri geçtiğimiz gün şahısların ikamet adreslerine gerçekleştirdiği operasyon ile 4 şüpheliyi göz altına aldı. Ekipler adreste yaptıkları aramalarda, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koyarak adli işlemler başlattı.