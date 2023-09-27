Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı. Uygulamalar esnasında 5 ateşli silah ve bu silahlara ait 48 fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ve 29 adet kartuş ele geçirildi.