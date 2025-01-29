Balıkesir Terziler Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Kazım Avcı, 77 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsız olan ve Ankara’da hastanede tedavi gören Başkan Kazım Avcı yaşamını yitirdi.

45 yıldır Balıkesir Terziler Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarları Odası’nın başkanlığını yapan Avcı, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nde de uzun yıllar Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştu.

Avcı’nın cenazesi Balıkesir Zağnospaşa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığında toprağa verildi. Kazım Avcı’nın cenaze törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Kaymakamı Metin Aslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Başkan Vekili Doğaç Arabacı, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül eski Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, STK temsilcileri, Oda Başkanları, dost ve yakınları katıldı.