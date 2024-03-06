Burhaniye ilçesinde, Kent Konseyinin öncülüğünde çalışmalarını sürdüren kadın ressamlar Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde sazlı sözlü sergi açtı. Sergide 28 kadın ressamın 57 eseri yer alırken, sergi 2 gün açık kalacak.

Burhaniyeli kadın ressamların 8 Marta Kadınlar Günü dahilinde açtığı resim sergisi ilgi gördü. Serginin açılışı sırasında sazlar çalarken, kadınlarda şarkılar söyledi. Serginin ilgi gördüğünü anlatan kadınlar, sergiyi gezen sanatseverlere teşekkür etti. Katılanlara teşekkür eden Kent Konseyi Üyesi Semra Dikici, “Burhaniye de çok sayıda sanat sever kadın bu etkinliğe katıldı. Bu etkinliğe katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Ressam arkadaşların böyle bir etkinliğe aktif olarak katılması, bizlere destek vermesi bizleri çok onurlandırdı. Herkese, tüm katılanlara teşekkür ediyorum” dedi. Eylem Ağdoğan da, “8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri dahilindeki sergide hepimizin eserleri yer aldı. Kadınların toplanıp da böyle üretken olması, resimleri üretmesi, sergilemesi bizi izlemeye gelen arkadaşların olması, sanata değer verilmesi hepimizi onurlandırdı” dedi. Cansu Erdoğan Taşkın ise, ”Burhaniye Kent Konseyine, bize sağladığı sergiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bende bu sene ilk defa katılan bir kursiyer olarak katılımlardan çok memnun kaldım. Sergiye gelenlerin izleyenlerin, herkesin ayağına sağlık. Çok teşekkür ederiz bu imkan sağlandığı için” diye konuştu. Nihal Küçükçetin de, “Kent Konseyine çok teşekkür ediyorum. Burası bana çok iyi geldi. Resim yaparken, ayrı bir dünyanın içine giriyorum. Dünyadaki, hayattaki her şeyi çok seviyoruz. Kendimi çok şanslı hissediyorum resim yaptığım için” dedi.