Fatih’te kültür ve edebiyat merkezi olan Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı yapılan düzenlemelerin ardından açıldı. Tarihi dokusu korunarak yenilenen sokaktaki açılış töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, "Bana 5 tane büyük iş say derseniz onların içerisinde bu mütevazi işi de kendi dönemimle ilgili kıymetli işlerden biri sayarım" dedi.

Fatih’te kitap ve matbuat tarihinin hafızasını oluşturan Cağaloğlu’nun kültürel kimliği yeniden canlandırılıyor. Kültür ve edebiyat merkezi konumunda olan Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı, kitapseverler için yeni bir buluşma noktası olmak üzere yapılan düzenlemelerin ardından açıldı. Tarihi dokusu korunarak yenilenen sokakta gerçekleşen açılış programına Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, yazar İskender Pala, protokol ve çok sayıda kitapsever katıldı.

"Bu kadar meseleyle uğraşan bir Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’da Cağaloğlu’ndaki kitapçılar sokağıyla, bu meseleyle ilgilenmesi yüreğimizde bir ukteydi"

Açılış programında konuşan Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, "Herkesin içinde özlem vardı burayla ilgili. Bunu başka bir amaçla söylemiyorum, ben buraya ilk seçildiğim gün Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete gelmişti Fatih Belediyesi’ne. Bana ilk sorduğu sorulardan birisi, ’Bu Cağaloğlu’ndaki kitapçılar sokağı meselesi ne olacak’ dedi. Bunu yürekten söylüyorum, tahmin ediyorum ilk geldiği ziyarette söyledi, ben de eskiden büyükşehir irtibatım olduğu için burada bir proje vardı önceden. Hatta rahmetli Kadir Topbaş döneminde burada 3 ayrı bina kiralandı. Çok güzel bir proje çalışıldı ama maalesef burada itfaiye binası ve bazı şeyler vardı. Ben de bu projenin büyükşehirle ilintileri olduğu için ’maalesef Sayın Cumhurbaşkanım bu yapılamaz’ demiştim. Bunu yürekten söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın çok üzüldüğünü hissettim. Bu kadar meseleyle uğraşan bir Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’da Cağaloğlu’ndaki kitapçılar sokağıyla, bu meseleyle ilgilenmesi yüreğimizde bir ukteydi. Allah nasip etti, Fatih’te ilk defa, bu kitapçılardan önce bu bina yapıldı. Bu binanın üst katı çok kıymetli Ayasofya Vakfiyedir. Ayasofya’daki imamlarımız, din görevlisi çok kıymetli hocalarımız şu anda burada yaşıyorlar. Bu binanın üstü de otel değil, bu projede de Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük emeği var" dedi.

"Bana 5 tane büyük iş say derseniz onların içerisinde bu mütevazi işi de kendi dönemimle ilgili kıymetli işlerden biri sayarım"

Turan, bugün herkesin heyecanlandığı 2 ayrı sokakta bir vakıf binasının altında tamamen kitaba ve kitapçılara yönelik açılışında olduklarını söyleyerek, "Biz burada şart koştuk, burada kitabın dışında bir şey satılmasını ve hediyelik eşyaya dönüşmesini istemiyoruz. İnşallah inanıyoruz ki bu güzel ve samimi bir çabaydı başından beri. Allah’ın da yardımıyla burası bugün açılıyor. Yayın evlerimize teşekkür ediyorum. Bana 5 tane büyük iş say derseniz onların içerisinde bu mütevazi işi de kendi dönemimle ilgili kıymetli işlerden biri sayarım" ifadelerini kullandı.