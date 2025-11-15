Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün ulusal ve uluslararası arenada başarılarıyla gurur kaynağı olan milli sporcularıyla bir araya gelerek başarı hikayelerine ortak oldu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün ulusal ve uluslararası arenada başarılarıyla gurur kaynağı olan milli sporcularıyla bir araya geldi. 13 farklı branşta, 4 bine yakın lisanslı sporcusuyla Türk sporuna önemli katkılar sağlayan kulübün genç yetenekleri, elde ettikleri derecelerle Darıca’nın adını her geçen gün daha güçlü şekilde duyurmaya devam ediyor. Başkan Muzaffer Bıyık’a milli sporculara destek ziyaretinde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Enver Demirci ile kulübün aynı zamanda milli takım antrenörleri olan Selim Vinçoğlu ve Adnan Şamdan da eşlik etti.

Milli sporculara tebrik

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporcularla buluşmasında onların azmini, disiplinini ve başarılarını tebrik ederken Darıca’nın spor alanındaki yükselişine dikkat çekti. Başkan Muzaffer Bıyık, geçtiğimiz hafta Riyad’da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalya kazanan Eray Şamdan, bronz madalyaya uzanan Semih Gümüş ile Hırvatistan’da gerçekleşen Balkan Karate Şampiyonası’nda altın madalya alan Kerem Yaray ve gümüş madalya elde eden Aras Ege Beyhanoğlu’nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Başkan Muzaffer Bıyık açıklamasında "Bizimkisi bizim çocuklarla yakaladığımız bir başarı hikayesi. Sporcularımızın her biri Darıca’nın gururu olmaya devam ediyor. Belediyemizin spora yaptığı yatırımların karşılığını gençlerimizin başarılarıyla görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Onlarla gurur duyuyor, gelecekte çok daha büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Program, sporcularla yapılan sohbet ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.