TFF 3. Lig 2. Grup’un 9. haftasında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Balıkesirspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Futbolcuların antrenmanlarda gösterdiği yüksek motivasyon ve disiplin, taraftarlar arasında da umut vermiş durumda. Balıkesirspor’un, Etimesgut Belediyespor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak, sezon hedeflerine bir adım daha yaklaşması bekleniyor.

Balıkesirspor-Etimesgut Belediyespor karşılaşması, 3 Kasım Pazar günü saat 14.00’da oynanacak.