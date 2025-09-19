Peker, zorlu parkurlardan bisikletiyle inerek nefesleri kesiyor.

Uzun süredir dağ bisikleti sporuyla ilgilenen 24 yaşındaki Emir Melik Peker, bu yıl gösterdiği performansıyla milli takıma seçilmeye hak kazandı. Türkiye başta olmak üzere başka ülkelerde de başarılı sonuçlar elde eden sporcu, bu önemli organizasyona Uludağ'ın zorlu parkurlarında hazırlanırken, 19-21 Eylül'de tarihleri arasında Bulgaristan'ın Vitosha şehrinde düzenlenecek yarışmada ülkemizi temsil edecek.



Profesyonel olarak downhill sporuyla ilgilendiğini belirten Peker, "Bu spora başladığından beri hayalim milli sporcu olup ülkemi temsil etmekti. Burada ilk defa Downhill branşı kurulduğunda girmeye hak kazandım. Hem bir ilki gerçekleştirdim, hem de hayalime kavuştum. Bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.