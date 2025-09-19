Yıllardır afet bölgelerinde canla başla çalışan ekip, “Biz bir aileydik ve bu karar bizi derinden yaraladı” diyerek istifa dilekçelerini sundu. Yavuz Bayram açıklamasında “Perşembe günü son toplantımızı yapıyoruz. Arkadaşlarla beraber istişare yaptık. Fikri olanlar beyan etti, bende fikirlerimi beyan ettim. Geri dönülemez noktada artık ekiple alakalı artık bir ekip liderliği söz konusu değil. Bursa tarafından görevden alındım. Daha sonrada İHH arama kurtarmada görev almayacağımı beyan ediyorum. Şu kaskı bana çok gören Bursa İHH yönetim kuruluna kaskı vererek teslim ediyorum. Herkese hakkımı helal ediyorum, Bursa hariç. Bursa’ya kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Bu toprağın altı ve üstü ve diğer tarafta muhakkak hesaplaşacağız. Arkadaşlarımızın özgür iradeleriyle karar verecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ