Bandırma'ya bağlı Paşabayır Mahallesi'nde hayırsever bir kasap işletmesi tarafından bağışlanan her biri 1 kilogramlık 40 paket kıyma, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Paşabayır Mahalle Muhtarlığı aracılığıyla organize edilen yardım kapsamında, muhtarlık tarafından belirlenen 40 aile tek tek aranarak muhtarlık binasına davet edildi. Belirlenen saatlerde muhtarlığa gelen vatandaşlara kıyma paketleri elden teslim edildi.

Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk, Ramazan ayı öncesinde gerçekleştirilen yardımın büyük anlam taşıdığını belirterek, 'Ramazan ayına sayılı günler kala mahallemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize bir nebze de olsa destek olabilmek bizleri mutlu ediyor. Bu anlamlı bağış için hayırsever esnafımıza mahallem adına teşekkür ediyorum.' dedi.

Yardımdan faydalanan mahalle sakinleri de yapılan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, Ramazan ayı boyunca benzer yardımların devam edebileceği öğrenildi.