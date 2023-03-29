Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında evinde Bodrumspor’a 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Bandırmaspor, sahasında Bodrumspor’a 4-0 mağlup oldu. Mücadeleden sonra gerçekleşen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ve Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu.

Kazanıp üst sıralara tutunmak istediklerini fakat başaramadıklarını anlatan Şengül, "Müsabaka öncesi kazanmamız gereken bir maçtı. 2 haftalık bir çalışma sürecimiz oldu. Göreve de yeni başladık. Kazanıp yukarıya tutunmak istiyorduk. Maalesef ki Samsun maçı dahil, gördüğümüz kırmızı kartlar bizim oyun ritmimizi tamamen bozdu. Rakip de dinamik takımlardan bir tanesiydi. 10 kişi kaldıktan sonra ortaya koyduğu performansa Bandırmaspor olarak cevap veremedik. Fiziksel anlamda sıkıntılarımız var, bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. İlerleyen süreçte tekrar ayağa kalkıp ligin sonuna kadar play-off mücadelesini sürdüreceğimize inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Bodrumspor cephesi

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de zor bir karşılaşma olacağının bilinciyle karşılaşmaya çıktıklarını dile getirerek, “Zor karşılaşma olduğu için iyi hazırlandık. Sürekli hazırız ama hazırlandığımız noktaları sahaya yansıtmıyoruz ama Bandırmaspor’da yansıttık. Rakibin 10 kişi olması bizi rahatlattı. Bandırmaspor 10 kişi kalmasa bile oyuncularımız bu maçı alacağımıza inanmıştı. Kesinlikle kazanacağımız bir maç olduğunu düşünmüştüm. 4 haftadan sonra gelen galibiyet özgüvenimizi daha yukarıya çekecektir” şeklinde konuştu.