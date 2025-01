Özgür bir basın ortamının demokrasinin en önemli göstergesi olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “İktidarların görevi gazetecilerin mesleklerini icra edebilmeleri adına demokratik şartları sağlamaktır. Balıkesir’deki yerel yönetim olarak bizim anlayışımız budur” dedi.

Pamukçu Onhann Termal Otel’de düzenlenen kahvaltı programına katılım oldukça yoğundu. Masaları tek tek ziyaret eden Akın, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Başkan Akın, programın sonunda eline fotoğraf makinesini alarak gazetecilerin fotoğrafını çekti. Ardından özçekim yaptı.

İpekçi, Mumcu ve Kışlalı’yı andı

Basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Akın, meslekî zorluklar, politik baskılar ve antidemokratik uygulamalar nedeniyle gazeteciliğin en meşakkatli mesleklerin başında geldiğini söyledi. Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığı ve kalemini satmadığı için Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı gibi gazetecilerin bedel ödediğini ifade eden Akın, halkı aydınlatmak için canını hiçe sayarak yaşamını yitiren gazetecileri de andı.

Tabloyu değiştirmek iktidarların elinde

Türkiye’de, eleştiri sınırlarının daraldığına dikkat çeken Akın, Türkiye’nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, 180 ülke arasında 158'inci sırada yer aldığını söyledi. Yerel veya ulusal medyaların basın özgürlüğünün, pek çok iktidarın sınırına girdiği anda bittiğini söyleyen Akın, “Bu tabloyu değiştirmek iktidarların elinde. Çünkü “Devlet basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri almalıdır.” İktidarlara düşen görev, basın emekçilerine parmak sallamak değildir. İktidarların görevi gazetecilerin, mesleklerini icra edebilmeleri adına demokratik şartları sağlamaktır. Yapılması gereken her türlü eleştiriye açık olmak ve gazetecilerle iletişim kanallarını sürekli açık tutmaktır. Balıkesir’deki yerel yönetim olarak bizim anlayışımız budur.” diye konuştu.

Balıkesir’de güçlü basın geleneği var

Güçlü bir demokrasi için güçlü bir basın organizasyonunun önemli olduğunu aktaran Akın, Balıkesir’de Karesi gazetesi ile başlayıp, Kuvayı Milliye hareketinin sesi olmuş Ses, İzmir’e Doğru ve Doğru Söz isimli gazetelerle pekişen; Cumhuriyet sonrasında da devam eden güçlü bir basın geleneği olduğunu söyledi. Basının, dün olduğu gibi bugün de güçlü olmasının kendilerini memnun edeceğinin altını çizen Akın, “Çünkü bizim pusulamız, her zaman demokrasi ve halktan yana. Kentimize değer katan tüm basın emekçilerine teşekkür ederim. Emeklilerin yüzünün güldüğü, çocukların yeterli beslendiği, çiftçinin toprakla barıştığı, gençlerin üniversitelerine kayıt için sıraya girdiği; altyapısıyla, kültürüyle, turizmiyle güçlü bir Balıkesir hedefimiz var. Basın emekçilerimiz de hedeflediğimiz demokratik, güçlü ve yaşanabilir kentin oluşabilmesi adına bu tabloda önemli birer özne.” dedi. Köşe yazarlığının da çok kıymetli olduğunu belirten Akın, siyasetçilerin yazarların köşelerinde yer verdiği konuları takip edip onlardan ders çıkarması gerektiğini belirtti.

Amacımız birlikte hareket etmek

Balıkesir’in hak ettiği noktaya gelebilmesi adına gazetecilerin desteklerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Akın, “Çünkü bizim amacımız partizanlık yapmak değil, bizim amacımız kentimizin çıkarlarını düşünerek Balıkesir için hep birlikte hareket etmek. Gazetecilerle, kadınlarla, öğrencilerle, her siyasi görüşten vatandaşımızla, kentimizdeki kurum ve kuruluşlarla birlikte ayrı gayrı gözetmeden Balıkesir’in tüm unsurlarını bir araya getirecek ve Balıkesir Takımını kuracağız. Hepimizin tek bir amacı var: Balıkesir iyi olsun, Balıkesirlinin yüzü gülsün” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA