Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında oynanan Bandırmaspor-Gençlerbirliği maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında evinde Gençlerbirliği’ni 4-1 yenen Bandırmaspor’da Teknik Direktör Ersan Parlatan, iyi bir maç oynadıklarını vurgulayarak, net skor aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Oyuncularına teşekkür eden Parlatan, "Gerçekten çok güzel bir oyuncu grubum var, antrenmanlarda çalışması seven ve bir bütün olarak hareket eden oyuncularım var. Bugün ilk 11’de 3 değişiklik olmasına rağmen 3’ü de inanılmaz iyi oynadı. Bu şunu gösteriyor ki biz bir takım olmuşuz. Hem dışarıda kalan oyuncu hem de forma şansı bulan oyuncu Bandırmaspor için elinden geleni yapacak. Bugün iyi bir görüntü verdik, net bir skor aldık, çok mutluyuz" diye konuştu.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da maçı kazanan rakibi Bandırmaspor’u tebrik etti. Kaloğlu, "Rüzgar burada ev sahibi için büyük avantaj sağlıyor. İlk yarıda 1-0 iken bile yine iyi bir şekilde organize olduk, eksik kalmamıza rağmen bunu pek göstermedik. İkinci yarıya farklı bir motivasyonla çıkmak istedik ama yine acemice bir kırmızı kart ve daha sonra yediğimiz golde yine rüzgar etkili oldu. Bugün çok daha iyisini yapabilirdik ama kaliteli bir takıma karşı 9 kişi maçı oynamak kolay olmadı. Üzgünüz, lig daha çok uzun. Herkes bizim iyi mücadele eden bir takım olduğumuzu biliyor" dedi.