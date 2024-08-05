Sakarya’nın Hendek ilçesinde aralarındaki anlaşmazlığı çözebilmek için toplanan aile üyeleri arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2’si ağır toplam 6 kişinin yaralanması ile neticelenen kavgada gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.

Olay, Cuma günü akşam 17.00 sıralarında Hamitli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında yıllardır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı konusu bulunan aile kendi içinde barışmak için bir toplantı düzenledi. Toplantıda çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, Mehmet Ayar (33), Emine A. (40), S.A. (45), H.A. (37) , A.A. (43), A.A. (40) ve R.A. (27) isimli toplam 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mehmet Ayar kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin 10 şahıs gözaltına alınırken, kavgaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken 5 şüpheli tutuklandı, 3’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.