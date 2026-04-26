Havaların ani değişim gösterdiği bu dönemlerde, çocukların mevsimsel şartlara uyum sağlamakta zorlandığını belirten Dr. Çiftçi, özellikle okul ve kreş gibi kalabalık ortamlarda bulunmalarının hastalıklara yakalanma riskini artırdığını ifade etti.

"Ani hava değişimleri hastalıklara davetiye çıkarıyor"

Hava sıcaklıklarının bir yükselip bir düşmesinin çocuk sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Dr. Çiftçi, "Mevsim geçişlerinde soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları, öksürük ve ateş gibi şikâyetler daha sık görülmektedir. Ayrıca artan polen yoğunluğu da çocukları etkileyebilmektedir. Bağışıklık sistemi, vücudu mikroplara ve virüslere karşı koruyan önemli bir savunma mekanizmasıdır. Ancak bu dönemlerde daha hassas hale gelebilir. Özellikle bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş bebek ve çocuklar daha savunmasızdır" dedi.

Uzun süren öksürük, yüksek ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini belirten Dr. Çiftçi, erken teşhisin hastalık sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Kalabalık ortamlarda bulaş riski artıyor"

Okul ve kreş gibi ortamlarda virüslerin kolayca yayıldığına dikkat çeken Dr. Çiftçi, bağışıklık sistemi zayıf olan çocukların, astım ve alerjik solunum yolu hastalığı bulunan bireylerin daha yüksek risk altında olduğunu söyledi.

Kapı kolları, oyuncaklar ve ortak kullanılan yüzeylerin bulaş açısından önemli rol oynadığını belirten Dr. Çiftçi, "Enfekte olan tek bir çocuk, kısa sürede hem arkadaşlarına hem de aile bireylerine hastalığı bulaştırabilir" diye konuştu.

"Ailelere önemli uyarılar"

Ailelerin bu dönemde daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Çiftçi, "Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı. Hijyen kuralları sık sık hatırlatılmalı. Dengeli ve vitamin açısından zengin beslenme sağlanmalı. Bol sıvı tüketimi teşvik edilmeli. Hava şartlarına uygun giyinmeleri sağlanmalı. Kalabalık ve havasız ortamlardan uzak tutulmalı. Aşı takvimi aksatılmamalı, düzenli doktor kontrolleri yapılmalı" diye konuştu.