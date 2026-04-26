Ancak bu yıl ortaya çıkan tablo, önceki yılları geride bırakıyor. Çünkü artık yalnızca “evet” demek yeterli olmuyor; o imzayı atabilmek için neredeyse ciddi bir serveti gözden çıkarmak gerekiyor.

'EVET' DEMENİN MALİYETİ 2 MİLYON LİRA

Geçtiğimiz yıl 1 milyon lira bandında seyreden ortalama evlilik maliyeti, artan kalemlerin etkisiyle bu yaz tam iki katına, 2 milyon lira sınırına dayandı.

Show Haber’e konuşan sektör temsilcilerine göre düğün sektörü son yıllarda önemli bir değişim yaşadı.

Beyaz eşyadan mobilyaya, organizasyondan süslemeye kadar pek çok alanda seçeneklerin çoğalması, fiyatların da aynı ölçüde yükselmesine neden oldu.

Fotoğraf çekiminden kuaföre, çeyizden takıya kadar uzanan geniş bir gider kalemi ortaya çıktı.

YÜZDE 70'LİK DEVASA ARTIŞ!

Özellikle düğün salonu kiralarında yaşanan yüzde 70’lik artış, bütçeleri en çok zorlayan kalemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Mütevazı bir düğün salonunda 300 kişilik yemekli bir organizasyonun başlangıç fiyatı 300 bin liradan kapı açarken, tercihini otellerden yana kullananlar için bu rakam 1 milyon liradan başlayıp 3 milyon liraya kadar tırmanabiliyor.

"Deniz kenarında, romantik bir akşam yemeğiyle dünya evine girelim" diyenleri ise kişi başı 2 bin ile 3 bin lira arasında değişen astronomik rakamlar bekliyor.

GELİNLİK FİYATLARI DA UÇTU

Sadece mekan değil, düğünün olmazsa olmazı gelinlik ve damatlık cephesinde de durum farksız. İşçilik ve kumaş kalitesine göre gelinlik fiyatları 100 bin lira gibi hatırı sayılır bir rakamdan başlayarak, özel tasarım meraklıları için 1 milyon liraya kadar ulaşıyor.

Masraflar bununla da sınırlı değil. Çiftlerin en büyük endişelerinden biri de takı konusu. Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle davetlilerin ne kadar takı takacağı belirsizliğini koruyor. Bu durum, birçok çiftin bütçe planlamasını daha da zorlaştırıyor.