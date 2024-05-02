Başakşehir’de Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde yaşanan patlama kameraya yansıdı.

Başakşehir’de Dersan Koop Sanayi Sitesi’nde bulunan kimyasal maddelerle üretim yapan bir işyerinde patlama yaşanmış ve ardından yangın çıkmıştı. Yaşanan olayda bir işçi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşanan patlama güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde işyerinde şiddetli bir patlama yaşanıyor. Alevlerle birlikte işyerinden çıkmaya çalışan bir işçi, yere düşüyor. Adeta sürünerek alevlerin arasından kaçan işçi, hayatını son anda kurtarılıyor.