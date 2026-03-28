Olay, yaklaşık 15 gün önce Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak ile Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi’nde meydana geldi. İlk olayda Baykut Sokak üzerinde park halinde bulunan araçların kapılarını kontrol eden şüpheli, kapısı açık olan bir aracı fark etti. Aracın kapısını açan şüpheli, araç içerisinde bulunan tablet ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Aynı şüpheli, bu kez Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi’nde park halindeki bir kamyoneti hedef aldı. Camı kırarak araç içerisine ulaşan şüpheli, bir süre sonra geri gelerek kapıyı açtı ve araçta bulunan 16 bin TL nakit parayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Çevrede bulunan yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini Orhan O. (40) olarak tespit etti.

Şüpheli, Turgutalp Mahallesi’nde bir başka araçtan hırsızlık girişiminde bulunduğu sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsın, daha önce de çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç