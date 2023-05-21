Başakşehir Belediyesi, kişisel ve mesleki eğitim programlarıyla yediden yetmişe tüm ilçe sakinlerinin hayatına değer katıyor. Başakşehir Living Lab’de gençler ve öğretmenler için düzenlenen iki günlük Öğrenme ve Gelişim Çemberi ile Gen-Z Yetişkin Çemberi eğitimleri tamamlandı.

Başakşehir’de, farklı yaş ve meslek gruplarına yönelik eğitimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Başakşehir LivingLab ile Learneco iş birliğinde üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar ile öğretmen ve öğretmen adayları için eğitimler düzenlendi. Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde iki gün süren eğitimlere Başakşehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Gençler deneyimli eğitmenlerle bir araya geldi

Gen-Z Yetkinlik Çemberi eğitimi ile üniversite öğrencileri ve yeni mezunların yetkinliklerini ve sosyal becerilerini geliştirmeleri sağlandı. Yeni nesil öğrenme modelleri eşliğinde verilen eğitimde gençlere öğrendikleri bilgileri hayatlarına nasıl entegre edecekleri anlatıldı. Öz farkındalıktan öz liderliğe, takım dinamiklerinden duygusal dayanıklılık ve stres yönetimi kadar birçok başlıkta deneyimli eğitmenler, gençlerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Öğretmenlere yeni bir bakış açısı kazandırıldı

Öğrenme ve Gelişim Çemberi’nde ise öğretmen ve öğretmen adaylarına yeni nesil ihtiyaçlar konusunda kendilerini geliştirecek ve öğretmenlik süreçlerine yeni bir bakış açısı getirmelerini sağlayacak eğitimler verildi. Ayrıca kişisel ve mesleki hayatlarında yaşadıkları sorunları çember içerisinde yer alan öğrenme alanlarıyla ortadan kaldırmaya yönelik becerileri geliştirildi.