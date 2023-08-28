Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Etkinlikleri çerçevesinde Anadolu rock müziğinin sevilen isimlerinden Murat Kekilli dinleyicisiyle buluştu.

Başakşehir’de yaz ayları birbirinden güzel etkinliklerle şenlik havasında geçiyor. Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Etkinlikleri’nde, ünlü sanatçıların verdiği konserlerden çocuk etkinliklerine, söyleşilerden açık hava tiyatrolarına kadar eğlenceli programlarla ilçe sakinleri yazın tadını doyasıya çıkarıyor. Başakşehir Millet Bahçesi, Bahçeşehir Gölet ve Sular Vadisi her gün farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Murat Kekilli’den dev konser

Geçen hafta Anadolu rock müziğinin sevilen isimlerinden Murat Kekilli, Başakşehir Millet Bahçesi’nde eğlence dolu bir konsere imza attı. Mehteran Gösterisi ile vatandaşlar adeta tarihe yolculuk etti. Doç. Dr. Yasin Pişgin, Sular Vadisi’nde verdiği söyleşide gönüllere dokundu. Memleket Akşamları’nda Kars, Ardahan ve Iğdır’ın kültürü, Başakşehir’de yaşatıldı. Hiba Osman, Erol Çalı, Burak Ahıskalı, Eser Taşkıran, Onur Basri ve Bahçeşehir Musiki Derneği verdikleri konserlerle kulakların pasını sildi.

Etkinliklerde en çok eğlenen yine Başakşehirli çocuklar oldu. Çocuk tiyatrosunda “Kırmızı Pabuçlar”, çocuk sinemasında ise patlamış mısır eşliğinde “Kikoriki: Yenilmez Takım” ve “Kıvırcık Ay Macerası” ve Hacivat-Karagöz oyunlarında çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.