Basen eritmek için yapmanız gereken diyet listesi

Kahvaltı

Bir bardak süt

5 adet badem

2 adet haşlanmış yumurta.

Ara öğün

Bir kase yoğurt (yağsız)

3 adet çilek

Öğlen

150 gr ızgara et

Bir kase salata

Ara öğün

Taze iki adet havuç

Akşam

Haşlanmış veya zeytinyağında sotelenmiş brokoli

Ton balıklı salata ( ızgara tavuklu da olabilir)

Her gün üç dört bardak sıcak bitki çayı kesinlikle tüketmelisiniz. Özellikle metabolizmamızı hızlandıran yeşilçayı kesinlikle içmelisiniz.

Akşam dokuzdan sonra kesinlikle hiçbir şey yememeniz gerekiyor. Her gün en az 1-buçuk saat yürüyüş yapmalısınız. Geniş basenlerden kurtulmak istiyorsanız diyetten hemen sonra hızlı uygulamanız gereken şey yürüyüştür. Tabiki yürüyüş yaparken dışında da evde rahatça yapabileceğiniz egzersizlerde var. Bir tane lastik bulun (plates lastiği önemli değil olmak zorunda değil) yuvarlak lastiği iki bacağınızı içine alacak biçimde diz kapaklarınıza kadar yerleştirin. Sonra elinizi başınızın altına koyup yan bir şekilde uzanın ve üstte kalan bacağınızı hemen hemen hareket ettirin. Lastiğin sizi zorladığını hissedin ve basenlerinizdeki yanmayı hissedin. Her iki bacak içinde geçerli elli defa uygulayabilirsiniz başlangıç olarak. Diyet ve egzersizi düzenli ve inançlı bir biçimde uyguladığınızda artık geniş basenlerinizden kurtulabilirsiniz.