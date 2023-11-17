Piyaz Yapmak İçin Gereken Malzemeler
- 1,5 bardak haşlanmış kuru fasulye
- 1 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet büyük boy soğan
- 10 tane dal maydanoz (tercihe göre)
- 5 y.k sıvıyağ
- Yarım limon suyu
- 1 t.k kadar sumak
- Tuz
- Üzerine 5 adet zeytin
Hazırlanışı
Öncelikle soğan ve biberleri halka halka doğrayın. Daha sonra domatesleri küp küp doğrayıp maydanozları kıyın. Ardından deniş kasede fasulyeyle birlikte karıştırıp üzerine yağ ve limon suyu, sumak ile tuz ekleyin ve biraz daha karıştırın. En son olarak servis tabağına alıp üzerine zeytinleri yerleştirerek süsleyin.