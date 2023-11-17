Piyaz Yapmak İçin Gereken Malzemeler

1,5 bardak haşlanmış kuru fasulye

1 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet büyük boy soğan

10 tane dal maydanoz (tercihe göre)

5 y.k sıvıyağ

Yarım limon suyu

1 t.k kadar sumak

Tuz

Üzerine 5 adet zeytin

Hazırlanışı

Öncelikle soğan ve biberleri halka halka doğrayın. Daha sonra domatesleri küp küp doğrayıp maydanozları kıyın. Ardından deniş kasede fasulyeyle birlikte karıştırıp üzerine yağ ve limon suyu, sumak ile tuz ekleyin ve biraz daha karıştırın. En son olarak servis tabağına alıp üzerine zeytinleri yerleştirerek süsleyin.