22 Ağustos Salı günü sabah erken saatlerde dershaneye gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Alper Gençer, başıboş dolaşan 5 köpeğin saldırısına maruz kaldı. Küçük çocuk, köpeklerin saldırısına uğrayarak sağ kolundan ve sol bacağından yaralandı.

Olay anında çığlık seslerini duyan çevredeki esnaflar hızla olay yerine koşarak Alper'i köpeklerin saldırısından kurtardı. Alper, kanlar içinde kalarak büyük bir travma yaşadı.

Sağlık ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gelmesiyle beraber Alper, kanlar içindeki halde önce özel bir hastaneye ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada gerekli tedavileri yapılan Alper, kuduz aşısı da dahil olmak üzere gerekli müdahaleleri aldıktan sonra hastaneden taburcu edildi. Alper'in annesi Hilal Altay, olayın şokunu yaşayarak durumu polise bildirdi.

Hilal Altay, olayı öğrendiğinde oğlunun durumunu bilmediği için köpeklerin oğlunu parçaladığını düşündüğünü ifade etti. Esnafın hızlı müdahalesiyle Alper'in kurtarıldığını öğrendiğinde rahatladığını belirtti. Alper'in kolu ve bacağında ciddi ısırıklar olduğunu gözlemlediğini söyleyen Altay, şok içinde ne yapacağını bilemediğini ve kalp krizi geçirip öleceğini düşündüğünü dile getirdi.

Alper'in tedavisi sırasında kuduz aşısı yapıldı ve bu olay üzerine belediye yetkilileri, saldırgan köpekleri topladıklarını ve 10 gün boyunca gözetim altında tutacaklarını belirtti. Ancak Altay, saldırmayacaklarına dair garanti verilmediğini ve belediyenin barınakları olmadığını ifade etti.

Köpeklere saldırısına uğrayan Alper Gençer ise yaşadığı dehşeti anlatırken, 5 köpeğin aniden üzerine koştuğunu ve birinin kolunu ısırdığını söyledi. Olay anında çaresiz kaldığını belirten Alper, kuaför bir esnafın müdahalesiyle kurtarıldığını ve hem kolunu hem de bacağını köpeklerin ısırarak yaraladığını ifade etti. Bu olay sonrasında köpeklerden korktuğunu ve bir daha saldırabileceklerinden endişe ettiğini belirtti.

Mahalle sakinlerinden Mine Gül ise mahallelerinde sürekli olarak başıboş köpek sorunu yaşandığını ve bu köpeklerin gruplar halinde dolaşarak özellikle sabah ve akşamüstü saatlerinde saldırıya geçtiklerini ifade etti. Gül, bu durumun kendisini ve çocuğunu da tehdit ettiğini ve esnafların hızlı müdahalesi olmasaydı daha büyük bir trajedinin yaşanabileceğini dile getirdi.