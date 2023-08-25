29 yaşındaki Cansu T. ile 33 yaşındaki erkek arkadaşı Zafer Tezcan arasında dün akşam saatlerinde meydana gelen tartışma, korkunç bir cinayetle sonuçlandı. Tartışma esnasında Cansu T., beraberinde getirdiği bıçakla Zafer Tezcan’ı göğsünden bıçaklayarak yaşamını sonlandırdı. Zafer Tezcan'ın cenazesi, Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı Köyü Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ayvalı Köyü Muhtarı Hasan Çakır, olayın acı detaylarını paylaşarak yaşanan trajediyi anlattı. Muhtar Çakır, Zafer Tezcan'ın olayın hemen öncesinde kendisini arayarak yardım istediğini belirtti. Muhtarın anlatımına göre, Tezcan, "Ağabey neredesin? Görüşmemiz gerekiyor" diyerek yardım çağrısında bulunmuş. Ancak muhtarın meşguliyeti nedeniyle buluşamamışlar. Muhtar Çakır, Tezcan'ın daha sonra "Ağabey, şimdi elimden bir kaza çıkacak, çabuk gel, ben iyi değilim" dediğini ifade etti. Ardından Tezcan'ın evine giden muhtar, olay yerindeki acı tabloyla karşılaştıklarını anlattı. Cinayetin yaşandığı eve ulaşan muhtar ve diğer yakınlar, Tezcan'ın yerde yattığını görmüşler.

Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde yaşanan üzücü olayın ayrıntılarına göre, Muhtar Hasan Çakır yaşananları paylaştı. Muhtar Çakır, olay yerine vardığında Zafer Tezcan'ın son sözlerinin "Ağabey beni bıçakladı. Çabuk beni hastaneye yetiştir" olduğunu belirtti. Tezcan'ın sağlık durumunu sorduğunda, "Muhtarım çabuk ambulansı ara. Zafer bıçaklandı" şeklinde cevap aldığını ifade etti. Hızla ambulansı aradığını ancak hemen hastaneye yetiştiremediklerini, bu nedenle kendi araçlarına aldıklarını fakat onun yaşam belirtisi olmadığını dile getirdi. Yolda Mustafa Paşa bölgesinde ambulansa rastladıklarını ancak o sırada Tezcan'ın nabzının atmadığını söyledi. Hastaneye vardıklarında da 45 dakika boyunca müdahale edildiğini ancak başarılı olunamadığını belirtti. Zafer Tezcan'ın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Muhtar Çakır, çiftin arasında herhangi bir problem olmadığını da dile getirdi. Genç çiftin sadece 6 aydır köylerinde yaşadığını ve nişanlılık süreçlerini sürdürdüklerini aktardı. Zafer Tezcan'ın, Cansu T. ile evlenme planları yaptığını ve Cansu'nun psikiyatrik ilaçlar kullandığını ancak bunun düzenli takip edildiğini ve endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.

Muhtar Çakır, olayın iki saat öncesinde Cansu T.'nin annesinin aradığını ve kızının ilaçlarını kullanmadığını belirttiğini açıkladı. Hatta olay anında bile Cansu T.'nin Zafer Tezcan'a bir mesaj attığını söyledi. Mesajda, "Zafer artık o tehlikeli durumda. Onu bir an önce, gerekirse jandarmadan yardım alarak hastaneye yetiştir. Onu sen zapt edemezsin" ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Jandarma ekiplerine kendisinin ihbarda bulunduğunu söyleyen Muhtar Çakır, “Cansu’nun bilinci belki yerinde olmayabilir. Elinde bıçağı var. Siz de dikkatli olun dedim’. Kapıyı Savcılık talimatıyla kırarak açmışlar. Biber gazı kullanarak da etkisiz hale getirmişler” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alının Cansu T. jandarmadaki işlemlerin ardından Ürgüp Adliyesine sevk edildi.