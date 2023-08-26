Bursa-Ankara karayolu Kestel girişinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak hurdaya döndü; sürücü yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara karayolu Kestel girişinde meydana geldi. Karayolundan dönüş yapmak isteyen sürücü İbrahim K.(25) yönetimindeki 16 AAN 691 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarparak durdu. Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İbrahim Uslu