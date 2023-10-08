Başiskele Belediyesi, dijital ortama taşıdığı belediyecilik hizmetleriyle 2022 yılında dijital dönüşüme başladı.

Kocaeli’nin ilk dijitalleşen belediyesi olarak dikkatleri üzerine çeken Başiskele Belediyesi, Başkan Yasin Özlü öncülüğünde dijital dönüşümü başlattı. Sürekli değişen ve gelişen teknoloji, giderek büyüyen dijital kültür gerçeği ve hızla yükselen beklentilerin karşılanması gerekliliğiyle dijital dönüşümün belediyecilikte kaçınılmaz hale geldiği zamanda Başiskele Belediyesi, vatandaşların birçok hizmete internet üzerinden erişimini sağlayarak işlerin hızlı ve kolayca yapılmasını sağladı.

E-Çap Sistemi

Dijital Dönüşüm Projesi çerçevesinde, Elektronik Çap Sistemi (E-ÇAP) ve e-İmar uygulamasını da hayata geçirdi. Kocaeli’de bir ilk olan uygulamayla Başiskele Belediyesi, örnek ve öncü projelerine bir yenisini daha ekledi. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından desteklenen dijital dönüşümle e-İmar ve e-ÇAP Sistemi, Belediye Meclis Salonu’nda TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi yönetimiyle çalıştay yapılarak müellifler ile fikir alışverişinde bulunarak uzun ve titiz çalışmanın sonucunda hayata geçirildi. Bu dijital sistem ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen Zemin Durum Belgesi, İmar Durum Belgesi, Mimari Ön İnceleme, Yapı Ruhsat belgesi ve Zemin Etüt Belgesi gibi süreçler dijital olarak yürütülebilecek. Bu sistem ile imar ve yapı işlemleri hız kazandı. Vatandaşların ve mimarların belediyeye gidip gelme ve evrak takibi ortadan kalktı.

E-iskan süreçleri başladı

Başiskele Belediyesi’nde devam eden dijitalleşme çalışmaları çerçevesinde hizmete giren imar ve iskan süreçleri de dijitalleşti. Vatandaşlara daha kaliteli, hızlı, güvenli ve şeffaf hizmet sunmayı amaçlayan Başiskele Belediyesi, vatandaşların belediyeye gelmek zorunda kalmadan, istedikleri bilgi ve evraklara belediye kurumsal web sitesi üzerinden imar ve iskan süreçlerini takip etmesini sağlıyor.

Belediye arşivleri dijitalleşti

Başiskele Belediyesi, evrak takibinin daha kolay sürdürülebilmesi ve vatandaşların işlemlerini daha hızlıca sonuçlandırabilmesi için dijital arşivleme çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye çalışmalarına ve vatandaşlara büyük bir kolaylık sunan çalışmayla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivleri dijital ortama aktarıldı.

Kasım 2020’de başlatılan e-Arşiv uygulamasıyla yaklaşık 10.000 evrak dijital ortama aktarıldı. Bu çalışmayla da vatandaşların talep ettiği belge veya evrak daha kolay ve süratli bir şekilde zaman kaybı olmadan dijital ortamda ilgili kişiye teslim edilebiliyor. Sunulan hizmet ile ayrıca Başiskele Belediyesi’nin iş yükü azalırken iş verimliliği de artıyor.

E-Ekspertiz ile zamandan tasarruf

Teknolojiye ve inovasyona büyük önem vererek dijital dönüşüm hareketi ile vatandaşlara büyük kolaylıklar sunan ve belediyecilik hizmetlerini daha da hızlandıran Başiskele Belediyesi, bu çerçevede e-Ekspertiz uygulamasını bu yılın başında hizmete aldı. e-Ekspertiz uygulaması ile eksperlerin erişmek istedikleri imar durumu, mimari proje, yapı ruhsatı ek, iskan, statik proje, kat irtifakı projesi, iskan ek ve yapı aplikasyon projesi gibi bilgi ve evraklara belediyeye gelmeden internet ortamından dijital olarak kolaylıkla ulaşabiliyor. Talep edilen bilgi ve belgelere erişimin hızlandırılmasının yanı sıra belediyecilik hizmetlerinin daha düzenli ve şeffaf olarak sunulması, zaman tasarrufunun sağlanması ve kağıt israfının önüne geçilmesi sağlandı.

E-kütühane ile kitaplara erişim kolaylığı

Başiskelelilerin nezih ve güzel bir ortamda keyifli ve verimli vakit geçirebileceği kütüphanede kitapseverler, 25 binden fazla kitaba, çeşitli dergilere ve e-kitap arşivlerine ulaşabiliyor. Yeni nesil teknolojik sistemle donatılan Kitaphane’de vatandaşlar, aranılan kitabı hızlı bir şekilde bulabilirken kutuphane.basiskele.bel.tr linkinden e-Kitap ve e-Tez arşivlerini de okuyabiliyor.

Hızlı çözüm

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün göreve başladıktan kısa bir sonra hayata geçirilen ve yeni nesil halkla ilişkiler anlayışıyla hizmet veren Hızlı İşler Merkezi 4 yıllık süreçte en etkin, en verimli ve adı gibi hızlı çalışarak insan odaklı hızlı çözümler üretti. Belediyenin imar, emlak istimlak, fen işleri, sosyal yardımlar gibi birimlerde işleri olan vatandaşlar, ilgili müdürlüklere gidip muhatap aramak zorunda kalmadan belediye girişinde kurulan Hızlı İşler Merkezi’nde işlerini kendilerini yormadan kolaylıkla ve süratle halledebiliyorlar. Vatandaşların yoğun olarak talep, istek, öneri ve şikayetlerinin alındığı birimde müdürlüklerden bir uzman belediye personeli burada hazır bulunarak vatandaşlarla yüz yüze görüşüyor. Vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini birinci ağızdan dinleyen uzman ekipler, sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

Yeni Nesil Çözüm Merkezi ile hızlı iletişim

Başiskele Belediyesi, vatandaş ile kurum arasındaki tüm iletişimi, tek bir ekranda otomatik olarak toplayan yönetim sistemini devreye alarak belediye ile vatandaş arasındaki iletişimi daha da güçlendirecek. Başiskele Belediyesi, vatandaşın talep, öneri ve şikayetlerini daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde çözüme kavuşturulması için yeni nesil çözüm merkezi uygulamasına geçti.

Başiskele’nin dijital ikizi var

Başiskele’nin tüm ada parsel, bina bilgileri, ruhsat, iskan, yerleşim, beyan, ulusal adres kayıt sistemi, altyapı, 360 görüntüler gibi bir çok veriyi tüm bu bilgileri tek bir çatı altında toplayıp, güçlü bir veri seti oluşturuldu. Sosyal belediyeciliğin gerekliliği olan sosyal ve kültürel faaliyetler sonucunda oluşan verileri bu dijital veri mimarisinin içine dahil edildi. Bilgi teknolojilerinin faydalarını kullanarak, oluşturulan dijital ikiz ile veriye dayalı karar verme sistemlerinden destek alınmaya ve iş zekası çözümleri üretilmeye başlandı. Bu sayede belediyenin stratejik plan ve hedeflerini oluştururken, veriye dayalı yeni plan ve programlar daha kolay yapılıyor. Dijital dünyada şehrin bütününe hakim olunarak bütünsel ihtiyaçlara göre hareket ediliyor.