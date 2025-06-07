Başiskele’de kurban atıkları çevreyi kirletmeden ve pis kokuya sebebiyet vermeden anında toplanıyor.

Hazırlanan program çerçevesinde Başiskele Belediyesi Kurban Atıkları Toplama ekipleri, bu Kurban Bayramı’nda vatandaşların hizmetinde oldu. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün personellerinden kurulan kurban atıkları toplama ekibi, bayram süresince kurban atıklarını toplamak için ilçenin 37 mahallesinde de görev yapıyor.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri alabilmek için bayram boyunca 24 saat hizmet veren Başiskele Belediyesi Hızlı İşler Merkezi ekipleri telefon başında, zabıta ekipleri ise sahada vatandaşların taleplerini çözüme kavuşturuyor. Vatandaşların acil ihbar ve şikayetlerine cevap veren belediye ekipleri, özellikle kurban kesen vatandaşların ve kurban kesim yerlerinin kurban atıklarının bertaraf edilmesi konusunda kurban atıkları toplama ekiplerini yönlendirdi. Ekipler de hızla aksiyon alarak kurban atıklarını bulundukları yerlerden iş makineleri ve kamyonlar vasıtası ile toplayarak öncesinde açılan devasa çukurlara gömdü.